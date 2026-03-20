En l’honneur de Chuck Norris, une minute de bagarre observée à l’Assemblée nationale

Une minute de bagarre qui a été observée dans le plus grand recueillement avec des députés tous très touchés par la disparition de l’acteur. “La bagarre ne sera plus la même” a expliqué un député LFI en arrachant sa chemise et en envoyant ses deux pieds dans la gueule d’un député LR qui lui-même réalisait une prise de karaté sur un député RN et un député socialiste. “C’est très émouvant de voir cette bagarre perpétuée” a souligné un autre député.

Une minute de bagarre qui a tellement été bien accueillie et réalisée que la présidente de l’Assemblée a annoncé qu’elle sera désormais obligatoire à chaque ouverture des débats.

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