Cinéma
En l’honneur de Chuck Norris, une minute de bagarre observée à l’Assemblée nationale
Après la mort de l’acteur américain, les députés français ont solennellement observé une minute de bagarre dans l’hémicycle.
Une minute de bagarre qui a été observée dans le plus grand recueillement avec des députés tous très touchés par la disparition de l’acteur. “La bagarre ne sera plus la même” a expliqué un député LFI en arrachant sa chemise et en envoyant ses deux pieds dans la gueule d’un député LR qui lui-même réalisait une prise de karaté sur un député RN et un député socialiste. “C’est très émouvant de voir cette bagarre perpétuée” a souligné un autre député.
Une minute de bagarre qui a tellement été bien accueillie et réalisée que la présidente de l’Assemblée a annoncé qu’elle sera désormais obligatoire à chaque ouverture des débats.
Crédit Pixels
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