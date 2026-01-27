Culture
Un paquet de Gitanes sans filtre interprétera Johnny Hallyday dans le biopic du chanteur
La nouvelle a fait l’effet d’une bombe dans le milieu du cinéma mais le choix est assumé par le réalisateur du film Cédric Jimenez.
Après l’abandon de Raphaël Quenard qui devait incarner Johnny Hallyday dans le très attendu biopic consacré à l’idole des jeunes, la production a annoncé avoir trouvé une solution plus évidente et surtout plus fidèle pour le remplacer. C’est donc tout naturellement un paquet de Gitanes sans filtre qui interprétera le chanteur à l’écran.
« Dès les premiers essais il nous a bluffés par son authenticité et son charisme. Il a tout ce que Johnny aimait : la force, la puissance et le parfum de l’idole des jeunes » nous confie l’un des producteurs du film. L’agent du paquet à quant à lui fait savoir que le résultat allait être à la hauteur des attentes des fans du chanteur. Sa seule exigence, ne pas être vulgairement écrasé au fond d’un cendrier à la fin du film.
Face à ce casting inattendu, les professionnels du secteur saluent déjà une décision audacieuse mais cohérente. Certains imaginent même que cette approche pourrait faire école. Un biopic de Jacques Chirac serait actuellement à l’étude avec une bouteille de Corona de 33cl comme dans le rôle de l’ancien président.
Crédits : Philippe Le Tellier via GettyImages.
