Un paquet de Gitanes sans filtre interprétera Johnny Hallyday dans le biopic du chanteur

Après l’abandon de Raphaël Quenard qui devait incarner Johnny Hallyday dans le très attendu biopic consacré à l’idole des jeunes, la production a annoncé avoir trouvé une solution plus évidente et surtout plus fidèle pour le remplacer. C’est donc tout naturellement un paquet de Gitanes sans filtre qui interprétera le chanteur à l’écran.

« Dès les premiers essais il nous a bluffés par son authenticité et son charisme. Il a tout ce que Johnny aimait : la force, la puissance et le parfum de l’idole des jeunes » nous confie l’un des producteurs du film. L’agent du paquet à quant à lui fait savoir que le résultat allait être à la hauteur des attentes des fans du chanteur. Sa seule exigence, ne pas être vulgairement écrasé au fond d’un cendrier à la fin du film.

Face à ce casting inattendu, les professionnels du secteur saluent déjà une décision audacieuse mais cohérente. Certains imaginent même que cette approche pourrait faire école. Un biopic de Jacques Chirac serait actuellement à l’étude avec une bouteille de Corona de 33cl comme dans le rôle de l’ancien président.

Crédits : Philippe Le Tellier via GettyImages.