« Entre Israël et l’Iran, c’est un peu tendu »par notre expert

« Entre Israël et l’Iran, c’est un peu tendu » explique notre expert, Gilles Nadeau, avant de préciser : « Ce n’est pas toujours le fol amour entre eux et les relations sont parfois un peu fraîches mais au fond ils s’apprécient bien, comme des camarades qui aiment se chamailler ». Si le gouvernement israélien a demandé, par la voix de son ministre de la Défense, Israel Katz, de bombarder la capitale libanaise en riposte aux « attaques » du Hezbollah, il ne faut pas y voir, pour notre spécialiste en géopolitique, de véritables menaces : « Benjamin Netnayahu est un peu colère en ce moment et le ministre de la Défense a tendance à être soupe au lait mais ça ne va pas plus loin. »

Pas lieu de paniquer

En Iran, le régime a répété qu’un cessez-le-feu au Liban était nécessaire au règlement de la guerre avec les Etats-Unis. Quant à l’Union européenne, elle a appelé Israël, via son porte-parole, Anouar El Anouni, à cesser son « escalade militaire » au Liban et à en respecter « la souveraineté et l’intégrité territoriale ». Mais pour Gilles Nadeau, il n’y a pas lieu de s’inquiéter : « Israël et l’Iran sont taquins et ne sont pas les derniers pour alimenter les polémiques. En réalité, ils aiment discuter longtemps avant de trouver un accord afin de ne pas revenir dessus. »

Gilles Nadeau est expert en géopolitique depuis plus de trente ans, ce qui lui permet d’avoir beaucoup de recul par rapport à l’actualité. C’est grâce à ce recul qu’en janvier 2022, il avait expliqué qu’il ne fallait pas prendre au sérieux les menaces de Vladimir Poutine, « un personnage un peu excessif mais au fond une bonne pâte. »