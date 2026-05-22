Insolite – Il ne se remet pas au sport après une rupture

Julien, un graphiste de 37 ans originaire de Saint-Nom-la-Bretèche, vit actuellement une rupture sentimentale difficile. Après Cinq ans de relation, sa compagne Manon le quitte, selon lui « sans raison » du jour au lendemain.Pourtant, le trentenaire n’a pas réagi comme on s’y attendait, car Julien ne s’est pas du tout remis au sport pour surmonter son chagrin.

Impensable en 2026 selon les experts. « Je suis déjà malheureux. Alors si je deviens malheureux ET fatigué, je ne suis pas sorti de l’auberge », commente Julien devant une pizza quatre fromages sauce Biggy Burger qu’il déguste devant son écran d’ordinateur. « Tous ceux qui se font plaquer autour de moi se mettent à fond dans le sport, et j’ai de la peine quand je les vois courir ou, pire, se mettre à l’escalade. Moi j’ai décidé de ne pas changer d’un pouce : je continuerai à faire du gras devant des séries, j’ai ça en moi, je suis fait pour ça ! ».

Ne pas vouloir se mettre au sport est un geste fort, presque militant, mais qui vient selon lui d’une recherche d’honnêteté. « Les célibataires qui se tuent à la salle, abandonnent très vite dès qu’ils se mettent à nouveau en couple. Moi je ne vends pas du rêve, mais au moins, avec les années, vous ne serez pas volés sur la marchandise. Et je ne vais pas non plus aller chez le coiffeur : c’est ma mère qui me coupe les cheveux depuis que je suis petit et ça, c’est non négociable. »

Julien s’est depuis remis à la recherche d’une nouvelle compagne pour partager sa vie qui, comme lui, ne ferait pas de sport et partagerait un beau projet commun : le cholestérol.



Photo Pexels

Vous auriez pu lire cet article en exclusivité si vous aviez lu Le Journal du Gorafi, bande de moules à gaufres.