Société
Insolite – Il ne se remet pas au sport après une rupture
Plus de deux semaines après sa rupture, il refuse toute activité sportive.
Julien, un graphiste de 37 ans originaire de Saint-Nom-la-Bretèche, vit actuellement une rupture sentimentale difficile. Après Cinq ans de relation, sa compagne Manon le quitte, selon lui « sans raison » du jour au lendemain.Pourtant, le trentenaire n’a pas réagi comme on s’y attendait, car Julien ne s’est pas du tout remis au sport pour surmonter son chagrin.
Impensable en 2026 selon les experts. « Je suis déjà malheureux. Alors si je deviens malheureux ET fatigué, je ne suis pas sorti de l’auberge », commente Julien devant une pizza quatre fromages sauce Biggy Burger qu’il déguste devant son écran d’ordinateur. « Tous ceux qui se font plaquer autour de moi se mettent à fond dans le sport, et j’ai de la peine quand je les vois courir ou, pire, se mettre à l’escalade. Moi j’ai décidé de ne pas changer d’un pouce : je continuerai à faire du gras devant des séries, j’ai ça en moi, je suis fait pour ça ! ».
Ne pas vouloir se mettre au sport est un geste fort, presque militant, mais qui vient selon lui d’une recherche d’honnêteté. « Les célibataires qui se tuent à la salle, abandonnent très vite dès qu’ils se mettent à nouveau en couple. Moi je ne vends pas du rêve, mais au moins, avec les années, vous ne serez pas volés sur la marchandise. Et je ne vais pas non plus aller chez le coiffeur : c’est ma mère qui me coupe les cheveux depuis que je suis petit et ça, c’est non négociable. »
Julien s’est depuis remis à la recherche d’une nouvelle compagne pour partager sa vie qui, comme lui, ne ferait pas de sport et partagerait un beau projet commun : le cholestérol.
Photo Pexels
Vous auriez pu lire cet article en exclusivité si vous aviez lu Le Journal du Gorafi, bande de moules à gaufres.
Les plus consultés
-
SociétéIl y a 1 semaine
Cinq euphémismes pour parler d’un homme qui assassine ses enfants après une séparation
-
SciencesIl y a 1 semaine
5 choses à savoir sur l’hantavirus
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Comme le veut la tradition, la ministre de la Santé détruira le stock de masques dans la nuit de jeudi à vendredi
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Carpentras – Le maire accroche par erreur le portrait de Philippe Pétain à la place de celui d’Emmanuel Macron
-
MediasIl y a 7 jours
Un chroniqueur de Radio Nova roué de coups après avoir dit du bien de Libération
-
SciencesIl y a 2 semaines
Pour rédiger ses discours, ChatGPT avoue demander de l’aide à Dominique de Villepin
-
CultureIl y a 1 semaine
Le biopic de Patrick Bruel rallongé de 2h30 pour y inclure ses agressions
-
HoroscopeIl y a 2 semaines
Horoscope du 11 mai 2026