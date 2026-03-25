Colin Lefebvre, étudiant de 23 ans à Sup de Pub Paris, vient de vivre une semaine difficile. Après être tombé sur un tuto pour apprendre à faire des « tagliatelles de courgettes » sur TikTok, le jeune homme se retrouve avec la chanson « Papaoutai » de l’artiste belge Stromae dans la tête. « Le morceau tournait en boucle dans mon crâne. Où est ton papa ? C’était vraiment infernal. Dis-moi où est ton papa ? Un vrai cauchemar. Sans même devoir lui parler, c’est ce qui ne va pas. Aujourd’hui encore, je vous avoue ne pas avoir encore réussi à m’en débarrasser. Un sacré papa ! », nous confie-t-il, des cernes violets sous les yeux et une veine battant sur son front.

Mais trois jours plus tard, le jeune homme tombe des nues en découvrant dans sa boîte aux lettres un courrier de la SACEM l’enjoignant à régler plus de 8000€ de droits d’auteur. « Monsieur Lefebvre, nous nous permettons de vous écrire afin de régulariser dans les plus brefs délais le versement de 8 529 € correspondant aux droits d’auteur dus pour l’utilisation prolongée de la chanson Papaoutai de Stromae, restée bloquée dans votre tête durant 72 heures. Cette œuvre ayant été déposée, sachez que toute diffusion même mentale répétée constitue une forme d’exploitation et doit être compensée. Bien à vous, Doris Blanchot, gestionnaire répartition de cessions à la SACEM », lit-il, livide.

Une mise en demeure sévère que le jeune étudiant ne peut pas se permettre de régler, Disney lui réclamant dans le même temps près de 30 000 € pour avoir fait un rêve mettant en scène le personnage de Hulk dans la nuit du 11 octobre au 12 octobre dernier.

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