Pour les rendre plus intéressants, les prochains JO d’hiver seront organisés en juillet

Les JO d’hiver ne passionnent pas les foules : c’est ce que révèlent les audiences des retransmissions TV de l’événement, dans tous les pays du monde. “Le 12 février, la retransmission des JO a été battue par la série Léo Mattéi avec Jean-Luc Reichmann sur TF1”, alerte le responsable de la programmation de France 2, qui assure néanmoins comprendre que les Français ne se passionnent pas pour une finale de luge entre l’Allemagne et l’Autriche.

Alertés par les diffuseurs de plusieurs pays, les organisateurs des JO ont pris une décision radicale. Les Jeux Olympiques d’hiver seront désormais organisés entre juillet et août, période pendant laquelle les téléspectateurs sont généralement plus disponibles. La grille des disciplines sera aussi remodelée : le volley et le saut en longueur remplaceront le curling et le ski acrobatique, jugés trop confidentiels (la Fédération Française de curling ne compte que 7 licenciés, dont 3 qui pensaient adhérer à un fan-club d’apéritifs salés à la cacahuète).

La majorité des pays participants s’est dite favorable à ce changement, excepté la Norvège. En signe de protestation, le gouvernement norvégien a assuré que ses athlètes continueraient de se présenter aux épreuves en skis, lunettes et combinaisons moulantes, promettant des séquences intéressantes pour les futures épreuves d’athlétisme.

De son côté, la Fédération Française s’est dite ravie de participer à cette nouvelle version des JO d’hiver et continuera de faire tout son possible pour ramener toujours moins de médailles que prévu.

Crédits : Picture alliance via GettyImages.