Sports
Cyclisme – Tadej Pogacar remporte le grand prix de Formule 1 des États-Unis
Un nouveau trophée bien mérité pour le Slovène qui poursuit sa très belle année sportive.
C’est avec 47 secondes d’avance sur le deuxième Max Verstappen, que le Slovène de l’équipe UAE a bouclé les 54 tours du grand prix de F1 de États-Unis qui s’est couru ce week-end à Austin. “Ce n’était pas une course facile, mais j’avais de bonnes jambes et j’ai vite senti que j’étais capable d’aller chercher une bonne place aujourd’hui” a déclaré le Slovène après la course.
Si le cycliste est parvenu à terminer premier, il a aussi signé le record de vitesse du circuit avec une pointe à 316 km/h. Il est également parvenu à avoir plus d’un tour d’avance sur certains de ses concurrents. Si les soupçons de dopage continuent de grandir autour du récent champion du monde de cyclisme, le slovène continue de nier. “Le dopage n’a rien à voir là-dedans, j’ai simplement un bon entraînement, une bonne équipe, du bon matériel,et une bonne espérance de vie de 31 ans, c’est tout ! Mais certainement pas de dopage !”.
D’autres terrains de jeu à venir pour le Slovène ?
Après cette victoire face à des Formule 1, Pogacar ne compte pas en rester là et prépare déjà d’autres évènements, comme nous l’explique son coach. “Il prépare actuellement les championnats du monde de bobsleigh à vélo. Mais on envisage aussi les championnats du monde d’escalade, toujours à vélo”.
Crédits : Dario Belingheri via GettyImages
Les plus consultés
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Emmanuel Macron va cacher 5 tickets d’or permettant à un Français de devenir Premier ministre
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Pour faciliter l’entrée et la sortie des Premiers ministres, Emmanuel Macron installe une immense chatière à Matignon
-
CultureIl y a 2 semaines
Panini annonce la sortie de l’album des Premiers ministres sous Emmanuel Macron
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Afin de réconcilier tous les partis, le prochain Premier ministre sera un appareil à raclette
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Back Market propose désormais le reconditionnement des anciens Premiers ministres
-
FranceIl y a 1 semaine
Furieux de ne pas avoir eu de prix Nobel, Donald Trump annule l’accord de paix de Gaza
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Fact-check : Faut-il dire “mardi en huit” ou “dans deux gouvernements Macron” ?
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Pour gagner en popularité, Sébastien Lecornu intègre un Labubu à son gouvernement