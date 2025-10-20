Cyclisme – Tadej Pogacar remporte le grand prix de Formule 1 des États-Unis

C’est avec 47 secondes d’avance sur le deuxième Max Verstappen, que le Slovène de l’équipe UAE a bouclé les 54 tours du grand prix de F1 de États-Unis qui s’est couru ce week-end à Austin. “Ce n’était pas une course facile, mais j’avais de bonnes jambes et j’ai vite senti que j’étais capable d’aller chercher une bonne place aujourd’hui” a déclaré le Slovène après la course.

Si le cycliste est parvenu à terminer premier, il a aussi signé le record de vitesse du circuit avec une pointe à 316 km/h. Il est également parvenu à avoir plus d’un tour d’avance sur certains de ses concurrents. Si les soupçons de dopage continuent de grandir autour du récent champion du monde de cyclisme, le slovène continue de nier. “Le dopage n’a rien à voir là-dedans, j’ai simplement un bon entraînement, une bonne équipe, du bon matériel,et une bonne espérance de vie de 31 ans, c’est tout ! Mais certainement pas de dopage !”.

D’autres terrains de jeu à venir pour le Slovène ?

Après cette victoire face à des Formule 1, Pogacar ne compte pas en rester là et prépare déjà d’autres évènements, comme nous l’explique son coach. “Il prépare actuellement les championnats du monde de bobsleigh à vélo. Mais on envisage aussi les championnats du monde d’escalade, toujours à vélo”.

Crédits : Dario Belingheri via GettyImages