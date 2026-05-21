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Culture

Canal+ lance un grand casting de comédiens sans opinion

La chaîne souhaite recruter des artistes capables de promouvoir un film sans exprimer la moindre conviction personnelle.

Publié le

 mar 


Dans un contexte marqué par les prises de position d’acteurs et techniciens du cinéma français, Canal+ a annoncé ce mardi le lancement d’un grand casting de comédiens sans opinion identifiable. Une décision présentée par Maxime Saada comme « une manière de préserver la magie du 7e art tout en évitant les discours islamo-gauchistes ».

Le processus de sélection se veut particulièrement exigeant. Les candidats passeront notamment une épreuve consistant à répondre pendant six minutes à des questions politiques par la phrase « Vous savez, moi je suis juste là pour raconter des histoires »

Pour garantir la neutralité des futurs talents, Canal+ aurait également prévu un accompagnement psychologique. Les comédiens retenus seront suivis par des coachs spécialisés chargés de supprimer progressivement toute trace d’analyse personnelle. « Au bout de trois semaines, certains ne savent même plus citer au moins un agresseur sexuel. C’est très prometteur. » Interrogé sur les critiques dénonçant une uniformisation des voix médiatiques, le groupe se veut rassurant. « Nous continuerons à proposer une grande diversité d’opinions compatibles avec nos partenaires. »

Crédits photo : Bloomberg via GettyImages.

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