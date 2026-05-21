Dans un contexte marqué par les prises de position d’acteurs et techniciens du cinéma français, Canal+ a annoncé ce mardi le lancement d’un grand casting de comédiens sans opinion identifiable. Une décision présentée par Maxime Saada comme « une manière de préserver la magie du 7e art tout en évitant les discours islamo-gauchistes ».

Le processus de sélection se veut particulièrement exigeant. Les candidats passeront notamment une épreuve consistant à répondre pendant six minutes à des questions politiques par la phrase « Vous savez, moi je suis juste là pour raconter des histoires ».

Pour garantir la neutralité des futurs talents, Canal+ aurait également prévu un accompagnement psychologique. Les comédiens retenus seront suivis par des coachs spécialisés chargés de supprimer progressivement toute trace d’analyse personnelle. « Au bout de trois semaines, certains ne savent même plus citer au moins un agresseur sexuel. C’est très prometteur. » Interrogé sur les critiques dénonçant une uniformisation des voix médiatiques, le groupe se veut rassurant. « Nous continuerons à proposer une grande diversité d’opinions compatibles avec nos partenaires. »

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