Les locaux de RMC évacués après une alerte au chroniqueur de gauche

C’est un mauvais canular qui aura coûté plusieurs heures de travail aux salariés du groupe RMC-BFM. Arrivés sur place en quelques minutes, les équipes de démineurs ont passé au peigne fin tout le bâtiment à l’aide de chiens renifleurs sans trouver la moindre trace de la présence d’un chroniqueur de gauche sur place. « Malheureusement, ce genre de mauvaise blague arrive plus souvent qu’on ne le croit », explique un responsable de la police avant de quitter les lieux suite à un appel malveillant prétendant qu’un chroniqueur d’extrême droite se serait introduit dans les locaux de Radio Nova.

Selon plusieurs membres des équipes travaillant pour le groupe RMC-BFM, de nombreux salariés ont paniqué à l’annonce de la présence éventuelle d’un chroniqueur de gauche dans les locaux. « Nous avons pourtant un dispositif de sécurité strict, nous faisons des exercices anti-chroniqueur de gauche trois fois par an pour former notre personnel aux bons réflexes », explique Sacha, responsable des ressources humaines du groupe RMC.

Des exercices qui ne semblent pas avoir porté leurs fruits puisqu’on compte une trentaine de personnes blessées dans le mouvement de panique. « Les gens se marchaient dessus, j’ai même vu Estelle Denis sauter par la fenêtre du rez-de-chaussée. »

Il s’agit de la deuxième alerte du genre depuis le début de l’année. Déjà en janvier, les locaux avaient dû être entièrement évacués suite à la découverte d’une lettre anonyme annonçant la présence d’un candidat LFI en direct à l’antenne de BFMTV.

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Photo Getty Images