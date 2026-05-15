Un chroniqueur de Radio Nova roué de coups après avoir dit du bien de Libération

« Je ne comprends pas ce qui s’est passé… On discutait tranquillement et c’est là que j’ai eu le malheur de dire que j’avais lu un chouette article sur la permaculture dans Libé » témoigne le chroniqueur qui a souhaité conserver l’anonymat. « C’est alors qu’ils ont commencé à me lancer des coups de pied en me traitant de social traître » ajoute-t-il en se passant de la pommade sur son coquard.

Dans un premier temps, Pierre-Emmanuel Barré et Guillaume Meurice volent au secours de la victime, surpris par ce déchaînement de violence gratuite. « Mais lorsqu’on leur a dit que j’avais dit du bien de Libération, ils se sont mis à me taper aussi. J’avais beau leur répéter que je votais LFI, rien à faire. J’ai même entendu quelqu’un me crier “va écrire pour Sophia Aram si t’es de droite” avant de m’envoyer un violent coup dans le plexus solaire. »

Ce n’est pas la première fois ce mois-ci qu’un employé de Radio Nova est pris à partie par ses collègues. La semaine dernière déjà, un stagiaire avait été enduit de goudron et de plumes puis renvoyé manu militari après avoir été surpris en train de regarder l’émission Quotidien en replay sur son téléphone.

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