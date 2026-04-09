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La Fraise de l’île de la Skibidi Tentafruit devient chroniqueur chez Cyril Hanouna

La star de la fausse téléréalité s’est vu offrir un poste dans TBT9 dès sa sortie de l’émission.

Publié le

 mar 


Un concept calqué sur “l’Île de la tentation”, des fruits en guise de candidats et plus de 100 millions de vues en à peine 12 jours : le phénomène TikTok n’en finit plus de défrayer la chronique…Et de susciter les convoitises. Désirant surfer sur le succès du show et séduire une audience plus jeune, l’émission TBT9 a annoncé le recrutement de Fraisio, qui a quitté l’île de la Skibidi Tentafruit après avoir été trompé par sa compagne Fraisita.

Le nouveau chroniqueur a fait ses premiers pas hier dans l’émission de Cyril Hanouna, qui a annoncé son arrivée en grandes pompes en défiant Gilles Verdez de faire rentrer une salade de fruits entière dans son rectum. Après cette animation bon enfant, la nouvelle recrue a pu prendre place autour de la table et répondre aux questions de ses nouveaux collègues, en particulier à celles d’Isabelle Morini-Bosc, insistant pour savoir si Marronito était célibataire. 

Passées les présentations, Fraisio a rapidement pris ses marques dans l’émission, donnant tour à tour son avis sur la guerre en Iran, le prix de l’essence à la pompe et la prise de poids de Kourtney Kardashian, passant d’un sujet à l’autre “avec la finesse d’analyse et la pertinence d’un Jordan De Luxe”, s’est félicité le taulier Cyril Hanouna.

Satisfait de cette première expérience, Fraisio pourrait à termes remplacer Matthieu Delormeau, victime d’un burnout dans les toilettes des studios d’enregistrement.

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