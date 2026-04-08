Medias
Pascal Praud accuse la sauce algérienne de vouloir remplacer la Béchamel
L’animateur star de la chaîne CNews a pointé du doigt le « grand remplacement » qui menace les sauces françaises.
C’est un sujet en apparence banal qui s’est avéré extrêmement glissant sur le plateau de « L’Heure des Pros », ce matin. Alors qu’Élisabeth Lévy évoquait le gratin d’endives de sa maman pour une raison encore inconnue, Pascal Praud s’est fendu d’un commentaire bien senti : « Vous avez raison, profitez de nos bons plats français avant qu’ils soient ensauvagés eux aussi ».
L’animateur s’est ensuite appliqué à expliquer comment le kebab pourrait, « d’ici deux ans selon les études scientifiques », remplacer les plats de nos terroirs, en pointant tout particulièrement la responsabilité de la sauce algérienne, qui s’impose lentement mais sûrement dans notre gastronomie. « D’abord les kebabs, ensuite les frites, et après quoi ? Le gratin dauphinois ? » s’est étranglé Pascal Praud, au bord des larmes.
Gilles William Goldnadel a ajouté qu’il y avait clairement un problème avec cette sauce, qui refuse de s’intégrer. « On n’a pas les mêmes problèmes avec la sauce Samouraï ou la sauce Andalouse » a constaté le chroniqueur approuvé par Élisabeth Lévy, qui a souligné « la discrétion de la sauce Samouraï, parfaitement compatible avec les valeurs de la République ». Contactée par nos journalistes, l’entreprise belge à l’origine de la sauce algérienne a proposé de lancer une sauce « blanche de souche » pour apaiser Pascal Praud.
Crédits photos : RDNE Stock project via Pexels.
Les plus consultés
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Le gouvernement va interdire les sites pornographiques aux moins de quinze centimètres
-
Au delà du PériphériqueIl y a 1 semaine
Le couple qui avait décidé de vivre d’amour et d’eau fraîche retrouvé mort de faim au bout de 8 jours
-
CultureIl y a 22 heures
Le JDD accuse le film « Les Rayons et les ombres » de donner une mauvaise image des nazis
-
SociétéIl y a 1 semaine
Souhaitant « tout plaquer et repartir à zéro », il réalise qu’il est déjà à zéro
-
FranceIl y a 1 semaine
Poisson papier
-
SociétéIl y a 1 semaine
Paris – Les animateurs du périscolaire limités à 4 Go de contenu pédophile sur leur disque dur
-
SociétéIl y a 5 jours
Deux idiots donnent naissance à un abruti
-
Au delà du PériphériqueIl y a 2 semaines
De retour dans sa ville natale, elle est triste de voir que tous les SDF ont été changés