Pascal Praud accuse la sauce algérienne de vouloir remplacer la Béchamel

C’est un sujet en apparence banal qui s’est avéré extrêmement glissant sur le plateau de « L’Heure des Pros », ce matin. Alors qu’Élisabeth Lévy évoquait le gratin d’endives de sa maman pour une raison encore inconnue, Pascal Praud s’est fendu d’un commentaire bien senti : « Vous avez raison, profitez de nos bons plats français avant qu’ils soient ensauvagés eux aussi ».

L’animateur s’est ensuite appliqué à expliquer comment le kebab pourrait, « d’ici deux ans selon les études scientifiques », remplacer les plats de nos terroirs, en pointant tout particulièrement la responsabilité de la sauce algérienne, qui s’impose lentement mais sûrement dans notre gastronomie. « D’abord les kebabs, ensuite les frites, et après quoi ? Le gratin dauphinois ? » s’est étranglé Pascal Praud, au bord des larmes.

Gilles William Goldnadel a ajouté qu’il y avait clairement un problème avec cette sauce, qui refuse de s’intégrer. « On n’a pas les mêmes problèmes avec la sauce Samouraï ou la sauce Andalouse » a constaté le chroniqueur approuvé par Élisabeth Lévy, qui a souligné « la discrétion de la sauce Samouraï, parfaitement compatible avec les valeurs de la République ». Contactée par nos journalistes, l’entreprise belge à l’origine de la sauce algérienne a proposé de lancer une sauce « blanche de souche » pour apaiser Pascal Praud.

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