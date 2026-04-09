Culture
95% des Français estiment n’en avoir « totalement rien à foutre » que vous ayez obtenu votre place pour Céline Dion
Un sondage exclusif révèle qu’une écrasante majorité des Françaises et des Français n’en ont absolument rien à foutre que vous ayez pu avoir (ou pas) vos places pour les prochains concerts de Céline Dion.
« Absolument rien à foutre » a déclaré Amandine, de Strasbourg, les yeux rivés sur sa pompe à essence pour ne pas dépasser les vingt euros de plein de diesel. Même son de cloche pour Louison de Cannes qui déclare « n’en avoir royalement rien à secouer. » L’homme donne plus de détails sur son indifférence. « Je m’en tape, d’une force, c’est inouï », a-t-il déclaré tout en essayant de prendre des nouvelles de proches au Liban.
« Qu’est-ce que je peux m’en foutre, vous n’imaginez pas », a souligné de son côté un livreur de fast-food pendant sa onzième heure de travail consécutive. Seule voix discordante, Édouard Philippe a souligné qu’il trouvait la chose « intéressante, mais dans la mesure où cela ne s’opposerait pas à sa volonté que les Français travaillent plus et plus longtemps. »
Selon les experts, la dernière fois que les Français étaient tous tombés d’accord dans un beau symbole d’union nationale, c’était pour savoir s’ils en avaient quelque chose à foutre ou pas de la naissance d’un royal baby, de la pause dans la carrière de Mat Pokora ou de la construction de la cabane de Vianney.
Crédits photo : Pierre Suu via GettyImages.
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