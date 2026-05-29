La phrase “T’as la ref ?” a été élue phrase préférée des spectateurs de Scary Movie selon un panel de fans de Scary Movie. Reportage.

Selon les frères Wayans, ce sont ainsi plus de 34 000 références cinématographiques qui ont été disséminées tout au long du film. Ce qui pousse le spectateur à dire “T’as la réf ?” autant de fois pendant les 96 minutes du film, soit plus de 350 références à la minute, soit plus de 350 coups de coudes à son voisin de fauteuil de ciné pour demander s’il avait la réf.

Un homme a par ailleurs été pris à partie par toute une salle de cinéma pendant la projection du film. Selon les premiers éléments de l’enquête, le spectateur n’a eu de cesse de répéter “t’as la réf ?” à ses voisins, au point de provoquer un certain énervement. “Vous avez la réf” a-t-il demandé aux policiers venus le neutraliser puis au juge qui lui, avait la ref, et lui a laissé du sursis.

Les frères Wayans ont annoncé qu’ils allaient distribuer un questionnaire de 34 000 questions à la sortie de la salle de cinéma. Ceci dans le but de s’assurer que les spectateurs avaient bien eu la réf. “On pense que les gens n’ont peut-être pas été très honnêtes, ils disaient qu’ils avaient la réf, mais en fait, pas vraiment”. Les spectateurs qui ne pourront pas donner les réponses demandées devront visionner le film jusqu’à qu’ils aient “bien la réf” et ce certifié devant un huissier.

Si vous aussi vous voulez “avoir la réf” et épater vos amis avec vos connaissances cinéphiles, allez voir le nouveau Scary Movie en salle le 3 juin 2026.

Avec le retour des frères Wayans, la franchise promet une avalanche de références, de parodies et de gags totalement absurdes à un rythme si élevé que certains spectateurs auraient passé plus de temps à pointer l’écran du doigt en criant “AH ÇA JE L’AI !” qu’à réellement regarder le film. Une expérience cinématographique pensée pour tous ceux qui aiment rire… mais surtout avoir la satisfaction insupportable d’avoir compris la blague avant les autres.