Medias
Pascal Praud anime son émission enfermé dans une voiture pour prouver qu’il ne fait pas si chaud
Alors qu’il remet en cause le discours des experts qu’il juge alarmiste, Pascal Praud a décidé de délocaliser son émission du jour afin de démontrer que ce genre de températures n’a absolument rien d’exceptionnel.
L’ex-journaliste sportif a donc tenu parole en animant L’Heure des Pros enfermé dans une Renault Scénic garée en plein soleil. « On nous parle de canicule historique alors qu’en 1983 on mangeait des merguez en terrasse au mois de juin » a rappelé l’animateur en début d’émission, avant d’essuyer calmement son front avec plusieurs de ses fiches. Pour l’accompagner dans cette démonstration « de bon sens », Philippe de Villiers et Barbara Lefebvre avaient également pris place dans le véhicule.
Après plusieurs minutes de débat sur « la dictature climatique », la température à l’intérieur de l’habitacle aurait très vite dépassé les 49 degrés. Philippe de Villiers aurait alors commencé à délirer en invoquant « la fraîcheur des sous-bois vendéens de son enfance », tandis que Barbara Lefebvre hurlait « Je me déshydrate, qu’on me serve un Picon bière ! »
Après plus de deux heures d’émission, Pascal Praud a accepté d’ouvrir légèrement une fenêtre tout en précisant qu’il ne fallait surtout pas y voir une victoire des écologistes. En nage, l’animateur a continué son émission dans le plus simple appareil, estimant que « les Français avaient simplement perdu l’habitude d’avoir chaud ». Ce n’est qu’une demi-heure plus tard que l’intervention du SAMU et d’un hélicoptère médical a interrompu le direct pour venir en aide aux trois victimes du réchauffement climatique.
Crédits photo : Jarino47 via Pixabay.
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