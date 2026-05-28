Pascal Praud anime son émission enfermé dans une voiture pour prouver qu’il ne fait pas si chaud

L’ex-journaliste sportif a donc tenu parole en animant L’Heure des Pros enfermé dans une Renault Scénic garée en plein soleil. « On nous parle de canicule historique alors qu’en 1983 on mangeait des merguez en terrasse au mois de juin » a rappelé l’animateur en début d’émission, avant d’essuyer calmement son front avec plusieurs de ses fiches. Pour l’accompagner dans cette démonstration « de bon sens », Philippe de Villiers et Barbara Lefebvre avaient également pris place dans le véhicule.

Après plusieurs minutes de débat sur « la dictature climatique », la température à l’intérieur de l’habitacle aurait très vite dépassé les 49 degrés. Philippe de Villiers aurait alors commencé à délirer en invoquant « la fraîcheur des sous-bois vendéens de son enfance », tandis que Barbara Lefebvre hurlait « Je me déshydrate, qu’on me serve un Picon bière ! »

Après plus de deux heures d’émission, Pascal Praud a accepté d’ouvrir légèrement une fenêtre tout en précisant qu’il ne fallait surtout pas y voir une victoire des écologistes. En nage, l’animateur a continué son émission dans le plus simple appareil, estimant que « les Français avaient simplement perdu l’habitude d’avoir chaud ». Ce n’est qu’une demi-heure plus tard que l’intervention du SAMU et d’un hélicoptère médical a interrompu le direct pour venir en aide aux trois victimes du réchauffement climatique.

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