Make-A-Wish exauce le voeu d’une adolescente de ne pas rencontrer Patrick Bruel

Linda N., 16 ans, n’en revient toujours pas. Hospitalisée depuis mars 2024 à l’hôpital Lariboisière pour une leucémie myéloïde aiguë, l’adolescente a vu ce vendredi matin son quotidien réenchanté par la visite de deux membres de l’association Make-A-Wish France. « Ils m’ont demandé quel était mon souhait le plus cher, celui qui me ferait me sentir vivante. Vous savez, je suis mineure, allongée toute la journée dans ma chambre et sous cocktail anesthésiant… Du coup, j’ai logiquement demandé à ne pas rencontrer Patrick Bruel. » raconte-t-elle des étoiles plein les yeux.

Un vœu atypique que l’association a mis un point d’honneur à exaucer. « Nous avons commencé par ne pas chercher les coordonnées du chanteur puis par ne pas le contacter et en moins de trente minutes, pouf, il n’était pas là ! » raconte Esteban Benedito, chef du Pôle Sourire. « Vous auriez vu la joie sur son visage quand elle n’a pas vu Patrick Bruel franchir la porte de sa chambre. Je crois que c’est pour des moments comme celui-la que l’on fait ce métier » poursuit émue Martha Le Guerec, sa collègue, une larme roulant sur sa joue.

Aujourd’hui, le moral de Linda est considérablement remonté. Un regain salvateur qui motive plus que jamais les membres de Make-A-Wish France à continuer leur mission en exauçant le voeu de Caroline C., la voisine de chambre de Linda atteinte de tétraplégie : pouvoir nager pendant toute une journée le plus loin possible d’Ary Abittan.

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