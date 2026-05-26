Des milliers d’humoristes en panne d’inspiration après qu’un Français a gagné un match à Roland-Garros

« Avec zéro set remporté par un Français le premier jour du tournoi, cette année promettait d’être l’une des plus belles. Et là, c’est la débandade ! », se plaint Clément, auteur et humoriste en mal d’inspiration depuis la victoire historique de Moïse Kouame face à un ancien numéro trois mondial.

Comme Clément, ils sont des milliers à être obligés de jeter de grandes quantités de contenu visant à moquer le niveau des tennismen français. « Le mois de mai, c’est mon plus gros chiffre d’affaire. Je n’ai qu’à piocher dans mon stock de vannes sur les Français nuls au tennis », raconte-t-il avant de se remettre au travail pour écrire un texte en urgence sur les différences entre les hommes et les femmes.

En soutien aux humoristes français, la direction du tournoi a décidé de repêcher Gaël Monfils pour le remettre dans le tableau masculin. Le champion français qui avait joué hier son dernier match à Roland-Garros reviendra pour perdre un second match au premier tour du tournoi.

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