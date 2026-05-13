Politique
Comme le veut la tradition, la ministre de la Santé détruira le stock de masques dans la nuit de jeudi à vendredi
Afin de respecter la tradition républicaine avant une pandémie mondiale, le ministère de la Santé organise cette semaine la mise à feu des derniers stocks de masques FFP2. Reportage.
La ministre de la Santé Stéphanie Rist nous reçoit en personne pour assister à cet autodafé de matériel médical : « Bienvenue à l’autodaFFP2 ! », nous glisse-t-elle, visiblement très fière de son jeu de mots. Toujours avide d’événements culturels d’envergure, l’ancien ministre Jack Lang était même de la partie. Roselyne Bachelot et Agnès Buzyn ont également été conviées par le gouvernement. Une belle réunion des plus grands talents de la rue de Ségur, venus partager, devant le brasier, leur expertise en gestion de stocks et en communication de crise.
Les masques, entassés en montagnes de plusieurs mètres de haut, ont été brûlés sous les acclamations de nombreux officiels. Pour s’assurer que le feu prenne correctement, le foyer a été aspergé de chloroquine par le professeur Raoult en personne, venu spécialement de Marseille avec ses propres bidons.
À la fin de cette veillée au coin du feu, qui aura duré jusqu’au petit matin, l’ensemble des invités s’est fait la bise sans aucun geste barrière. « C’est pour prouver aux Français que le Hantavirus n’a rien à voir avec le coronavirus… hum hum… pardon », s’est excusée Stéphanie Rist, avant d’être emportée par une quinte de toux de près de dix minutes sous les yeux d’un professeur Raoult qui a haussé les épaules en commentant : « C’est rien qu’une petite grippe. »
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