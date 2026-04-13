Journée noire pour Quentin, qui pensait battre son record personnel au marathon de Paris en prenant le métro. Le petit malin raconte comment il s’est finalement retrouvé à enchaîner les galères dans les transports en commun tout au long de la journée. « Je suis resté bloqué 35 minutes dans les tourniquets de la station Madeleine. Puis j’ai attendu plus d’une heure sur le quai du métro », raconte le coureur malchanceux. Quentin raconte avoir alors tenté le tout pour le tout en prenant le RER A. « Là j’ai passé une heure à l’arrêt à côté d’un homme ivre qui me criait que j’avais de belles cuisses », déclare-t-il avant de fondre en larmes.

C’est finalement à la dernière place du classement, avec un temps très moyen de 11h34 que Quentin a pu rallier l’arrivée, non sans une pointe de déception. « Je m’étais pourtant préparé, j’avais même téléchargé une application pour me tenir informé du trafic » déclare le jeune homme au moment de recevoir sa médaille.

En cas de triche, les organisateurs du marathon de Paris recommandent de planifier méthodiquement son itinéraire à l’avance et d’oser des techniques de triche plus osées. « Le meilleur moyen de gagner du temps reste de tenter de courir entre les différents points de passage entre le départ et la ligne d’arrivée. »

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