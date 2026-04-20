États-Unis – Les auteurs de plus de trois fusillades seront interdits de port d’armes

« Faire une fusillade, ça arrive. Deux fusillades, ça peut être la faute à pas de chance. Mais trois fusillades, là c’est franchement criminel ! », a déclaré mercredi soir Donald Trump lors de son adresse à la nation en direct de la Maison Blanche. « Aussi, je m’engage devant vous à ce que chaque citoyen américain qui aura plus de trois tueries par arme à feu à son actif perde immédiatement le droit d’acquérir une arme lourde et ce pendant une durée minimum de huit semaines » a-t-il ajouté, avant de sortir un Smith & Wesson de sa poche pour tenter d’abattre à neuf reprises une mouche posée sur son mug.

Une mesure radicale que le président américain a souhaité détailler point par point. Tout d’abord, en plus de la perte de leur permis de port d’armes, chaque contrevenant devra restituer son fusil d’assaut dans un délai de 48 heures (72 heures si chacune des fusillades a fait moins de dix victimes). Afin d’en faire des exemples pour la nation, la photo de chaque multirécidiviste sera diffusée sur un écran de Times Square avec un filtre moqueur, lapin ou arc en ciel. Enfin, chaque citoyen prévoyant de faire une tuerie de masse devra préalablement prendre rendez-vous chez un expert afin de s’assurer d’être « totalement sain d’esprit ».

Selon plusieurs juges, « interdire les armes après trois fusillades est une atteinte pure et simple aux libertés individuelles », même si plusieurs spécialistes des Etats-Unis y voient enfin « un espoir de faire baisser le nombre de fusillades dans le pays à un niveau raisonnable ».

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