Parmi toutes les personnalités présentes dans les dossiers Epstein, celle qui a fait le plus réagir est probablement celle de Jeffrey Epstein lui-même. Une découverte qui a surpris tout le monde à l’instar de Joshua, 43 ans. “Jamais je n’aurais pu imaginer qu’un homme aussi respectable que Jeffrey Epstein puisse avoir mis les pieds sur l’île de Jeffrey Epstein” commente-t-il encore sous le choc. Même son de cloche du côté de Maria, 32 ans. “C’est vrai que ça fait longtemps qu’on n’a pas vu Jeffrey Epstein à la télé. À tous les coups il doit faire le mort le temps qu’on parle d’autre chose que cette atroce affaire Epstein” commente-t-elle en se tapotant le nez avec son index.

Une révélation qui ne s’arrête pas là puisqu’en plus d’apparaître sur la liste des passagers, les dossiers Epstein révèlent que Jeffrey Epstein serait aussi le propriétaire de l’adresse mail [email protected], mais également de la Epstein Mobile chargée d’acheminer les invités jusqu’à la Epstein Guest House, située à l’angle de la Jeffrey Road et de la “Epstein Cave, à 14km du “Jeffrey Epstein Airport” sur lequel atterrissait tous les lundi le “Donald Trump Airplane”.

Face à ce scandale, les proches de Jeffrey Epstein ont demandé que l’on respecte sa vie privée, rappelant que “le nom de Jeffrey Epstein a trop souvent été sali par les agissements d’un certain Jeffrey Epstein qui n’a absolument rien à voir avec lui”.

