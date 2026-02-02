Monde Libre
Le nom de Jeffrey Epstein retrouvé sur la liste des personnalités présentes sur l’île de Jeffrey Epstein
Coup de théâtre dans l’affaire Epstein après l’apparition du nom de Jeffrey Epstein dans la liste des célébrités ayant déjà mis un pied sur la célèbre île du milliardaire. Reportage.
Parmi toutes les personnalités présentes dans les dossiers Epstein, celle qui a fait le plus réagir est probablement celle de Jeffrey Epstein lui-même. Une découverte qui a surpris tout le monde à l’instar de Joshua, 43 ans. “Jamais je n’aurais pu imaginer qu’un homme aussi respectable que Jeffrey Epstein puisse avoir mis les pieds sur l’île de Jeffrey Epstein” commente-t-il encore sous le choc. Même son de cloche du côté de Maria, 32 ans. “C’est vrai que ça fait longtemps qu’on n’a pas vu Jeffrey Epstein à la télé. À tous les coups il doit faire le mort le temps qu’on parle d’autre chose que cette atroce affaire Epstein” commente-t-elle en se tapotant le nez avec son index.
Une révélation qui ne s’arrête pas là puisqu’en plus d’apparaître sur la liste des passagers, les dossiers Epstein révèlent que Jeffrey Epstein serait aussi le propriétaire de l’adresse mail [email protected], mais également de la Epstein Mobile chargée d’acheminer les invités jusqu’à la Epstein Guest House, située à l’angle de la Jeffrey Road et de la “Epstein Cave, à 14km du “Jeffrey Epstein Airport” sur lequel atterrissait tous les lundi le “Donald Trump Airplane”.
Face à ce scandale, les proches de Jeffrey Epstein ont demandé que l’on respecte sa vie privée, rappelant que “le nom de Jeffrey Epstein a trop souvent été sali par les agissements d’un certain Jeffrey Epstein qui n’a absolument rien à voir avec lui”.
Crédits : The Washington Post via GettyImages.
Les plus consultés
-
SociétéIl y a 6 jours
Arno Klarsfeld propose de coudre un petit symbole sur la veste des OQTF
-
TransportsIl y a 1 semaine
Après les trains sans enfants, la SNCF renonce à lancer les trains sans retard
-
SociétéIl y a 2 semaines
Scandale – Les Mr. Freeze goût framboise étaient bien remplis de produit pour vitres
-
HoroscopeIl y a 2 semaines
Horoscope du 19 janvier 2026
-
Monde LibreIl y a 4 jours
Capgemini délocalise son siège social en 1942
-
MediasIl y a 2 semaines
Dry January – Un journaliste de CNews tente de tenir un mois sans parler d’islam et échoue au bout de 8 secondes
-
Monde LibreIl y a 6 jours
La police de l’immigration déboulonne la Statue de la Liberté et l’expulse vers la France
-
TransportsIl y a 4 jours
76 % des Français favorables à la création de wagons SNCF sans cadres sup en conf’ call