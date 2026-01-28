Minneapolis – Pour plus de sécurité, les caméras de surveillance seront équipées d’une arme

“Pour que notre ville redevienne un havre de paix et au nom du 2ème amendement, chaque caméra de surveillance sera désormais équipée d’un fusil à pompe Blackstorm Firearms Tactical L, calibre 12/76 avec un canon de 60 cm” a déclaré ce matin la secrétaire à la sécurité intérieure des Etats-Unis Kristi Noem. Une mesure qui, selon elle, devrait permettre de “réduire drastiquement les bavures de l’ICE en les faisant directement commettre par les caméras”.

Une initiative polémique qui divise le peuple américain. “Les caméras se sont toujours contentées d’observer ce qu’il se passait de façon passive sans jamais intervenir. Maintenant qu’elles sont armées, elles vont enfin avoir le courage de stopper les gauchistes” commente Warren, 54 ans. Même son de cloche du côté de Loreleï, 32 ans. “Depuis que le gouvernement a installé un lance-flammes sur la caméra de recul de ma Honda, je me sens nettement plus en sécurité” raconte-t-elle tout sourire. Pourtant, si certains trouvent ce geste rassurant, d’autres avouent se méfier. “Pour éviter les bavures, il faut impérativement que chaque caméra soit munie d’une caméra” s’exclame hors de lui Derek, 27 ans, avant de repartir manifester contre le pouvoir en place.

En plus de cette décision, le président Donald Trump a annoncé ce mardi 27 janvier la démolition imminente de la “Statue de la Liberté”, bientôt remplacée par la “Statue de la Sécurité”, une version quasi identique à la première mais avec un pistolet Beretta M92 à la place de sa torche et le livre “L’Art de la Guerre” de Sun Tzu placé dans sa main gauche.