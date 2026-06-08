Société
Avec 7 Louise et 12 Gabriel par classe, une école maternelle décide de numéroter les enfants
Dépassée par les évènements, une école du Rhône a annoncé une mesure radicale qui divise les parents.
« C’était devenu ingérable », souffle Fanny, enseignante à l’école maternelle Marcel Aymé de Saint-Priest. « On a bien essayé de donner des surnoms aux enfants mais on s’est rapidement rendu compte que 3 Gabriel répondaient au surnom de ”Gabriel-qui-mange-de-la-pâte-à-modeler”, et 5 Louise se retournaient quand on appelait ”Louise-avec-le-pull-Pat’Patrouille”. »
Depuis la rentrée de février, chaque enfant a été équipé d’un bracelet avec un numéro unique, pour faire gagner un temps précieux à l’équipe pédagogique. Une idée saluée à l’unanimité par les professeurs, deux mois après sa mise en place, même si l’idée d’inscrire le numéro directement sur le front des enfants, « pour gagner davantage de temps », fait encore débat.
Du côté des parents, les avis sont contrastés. Constance, jeune trentenaire, se dit « ravie » de cette décision. « On a 4 enfants : Louise, Emma, Gabriel et Léo. Avec un numéro, ils se sentent enfin un peu uniques. » Matthieu, père de deux enfants, est plus sceptique. « À quoi bon s’embêter pendant neuf mois à trouver un prénom original si c’est pour qu’on numérote nos enfants ? », fulmine-t-il en jouant au ballon avec Ficus et Aloevera, ses jumeaux.
Globalement bien accueilli, ce dispositif pourrait être étendu aux agences de communication pour contrecarrer l’invasion de Maxime et de Florian dans les open space.
Crédits photo : Yan Krukau via Pexels.
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