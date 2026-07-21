Faute d’argent pour les emmener à Aquaboulevard, il urine dans le bain de ses enfants

Quand on n’a pas d’argent, il faut avoir des idées. C’est la devise de François, habitant de la Vienne et papa de Timéo, neuf ans, et Nayala, six ans. Malgré des revenus très modestes, ses enfants ont tout ce qu’ils veulent, ou presque… « J’ai déchiré en plein de petits morceaux un prospectus du Super U et ça a fait un super puzzle pour les enfants. Ils étaient ravis ! » Il nous a également expliqué avoir recréé le jeu Jenga avec de nombreux paquets de cigarettes vides.

Mais pour leurs anniversaires, qui tombent à quelques jours d’écart, le père de famille de Jazeneuil a décidé de voir les choses en grand : recréer les conditions du fameux parc Aquaboulevard, mais à la maison. « La base d’Aquaboulevard, c’est l’odeur qui y règne, alors j’ai fait pipi dans leur bain, tout en mettant énormément d’eau de Javel. J’ai aussi uriné sur le sol à côté pour encore plus de réalisme. » Le père de famille diffuse également, près des enfants, une vidéo YouTube montrant une bagarre générale, afin de recréer l’ambiance unique du centre aquatique parisien. Il bouscule même régulièrement ses enfants avec virulence et les éclabousse quand ils ne s’y attendent pas, pour une immersion totale.

De futures belles surprises à prévoir

Toujours débordant de créativité, François a déjà pensé au cadeau pour les dix ans de son petit Timéo, qui parle souvent du Futuroscope, où il rêve d’aller. Encore une fois, le super papa va tout recréer de toutes pièces. « Je vais le faire attendre debout une heure en plein soleil. Ensuite, je vais le mettre devant un film des années 90 pendant deux minutes, tout en secouant sa chaise et en lui mettant un ventilateur à fond devant le visage. »

Crédits photo : Yves Forestier via GettyImages.