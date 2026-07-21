Canicule – La SNCF confirme que tous ses trains « tomberont en panne à l’heure » 

C’est un message rassurant que plus de six millions de voyageurs ont pu découvrir ce matin sur leur boîte mail. « (…) Face aux températures particulièrement élevées, l’équipe SNCF vous confirme que tous nos trains seront maintenus comme prévu, avant de s’arrêter de façon aléatoire en plein soleil au beau milieu des voies pour une durée non précisée » peut-on lire sur le communiqué. « Nous avons réellement à cœur que votre voyage se déroule comme d’habitude alors, pendant votre retard, n’hésitez pas à passer au wagon-bar en voiture 14 où vous pourrez déguster une large gamme de boissons chaudes et tièdes », ajoute la compagnie ferroviaire, le tout accompagné d’un petit dessin d’un panini qui sue.

Une annonce qui a tout bonnement enchanté les usagers. « Ça fait plaisir de voir la SNCF conserver la même exigence de non-qualité malgré la canicule », commente Djibril par téléphone, coincé dans son OUIGO Paris-Lyon depuis bientôt 8 heures. Même son de cloche pour Florine, 22 ans. « J’ai vraiment cru que la SNCF allait me forcer à décaler voire annuler mon retard mais non ! Je ne sais pas quand je vais arriver mais au moins je suis partie ! » explique-t-elle enjouée, avant de s’évanouir violemment dans son wagon.

Face aux températures extrêmes, la SNCF a profité de ce message pour annoncer de nouvelles règles de sécurité, à commencer par l’étiquetage obligatoire des personnes de plus de 70 ans afin de pouvoir les identifier facilement après un éventuel décès lié à la chaleur.

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