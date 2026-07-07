France 2 recrute l’équipe du Paraguay pour une nouvelle épreuve de Fort Boyard

Quelques jours après les avoir détestés lors du huitième de finale de la Coupe du monde, le public français pourra retrouver les joueurs du Paraguay pendant tout l’été dans une épreuve inédite de Fort Boyard. Menés par le désormais célèbre Matias Galarza, les Paraguayens auront carte blanche pour tenter de pousser à bout les candidats.

Le producteur de l’émission avoue avoir été emballé dès les premières minutes du match par l’équipe du Paraguay. « Un tel niveau de roublardise et de lâcheté, c’est tout à fait ce que nous cherchions pour créer de l’adversité dans le fort » explique-t-il, précisant que les joueurs paraguayens pourront également apparaître de façon inattendue à n’importe quel moment dans l’émission pour venir haranguer les candidats ou leur donner un coup de pied.

« Le principe de Fort Boyard a toujours été de confronter les candidats à leurs peurs les plus extrêmes et de les inciter à repousser leurs limites. Après les mygales, les serpents et les blagues de Willy Rovelli, on passe à un autre niveau » explique Cyril Ferro avant de se faire tirer le téton par un Paraguayen sorti de nulle part.

Le producteur de l’émission a donné plus de détails sur la nouvelle épreuve qui se tiendra dans la cellule baptisée « La Casa de los Locos ». Les candidats évolueront dans un décor rappelant un cartel sud-américain. « Intimidation, insultes, coups de coude… Tous les coups bas seront autorisés pour empêcher les candidats de trouver la clé » explique le producteur de l’émission.

La diffusion des premiers épisodes incluant les joueurs paraguayens devrait démarrer dans 15 jours, juste après un numéro spécial où Patrick Bruel tiendra son propre rôle dans une épreuve inédite baptisée « le body minute ».

Crédits photo : Stephen Nadler / ISI Photo via GettyImages.