Politique
Canicule – Eric Ciotti propose de remplacer tous les enseignants par des ventilateurs
Une proposition de loi pour remplacer chaque enseignant par un ventilateur a été déposée à l’Assemblée nationale ce vendredi par le député niçois Eric Ciotti. Reportage.
Suite aux problématiques de santé mises en avant par la canicule, le président du groupe UDR, Eric Ciotti, a annoncé ce vendredi 26 juin une proposition de loi visant à remplacer l’intégralité du corps professoral par des ventilateurs Rowenta. « Aujourd’hui, les élèves sont confrontés à la fois au manque de professeurs et au réchauffement climatique. Grâce à ce projet de loi, nos chères têtes blondes n’auront toujours pas de professeurs, mais au moins ils seront au frais », explique-t-il à notre micro, avant de rentrer dans l’hémicycle pour profiter de la clim.
Pour cela, chaque salle de classe sera équipée dès la rentrée 2026 d’un ventilateur sur pied chargé d’assurer l’entièreté des missions pédagogiques de 8h30 à 17h30. Une nouveauté qui enchante déjà bon nombre d’établissements. « Un ventilateur ne fait jamais grève, ne demande pas d’augmentation, ne tombe pas en burn-out et souffle en continu. C’est vrai que ça donne envie », commente Maurice Villard, proviseur adjoint du collège Pierre Brossolette (92). Un son de cloche légèrement différent du côté des enseignants. « Je suis professeur d’EPS, alors rester debout sans bouger tout en brassant du vent, merci mais je sais le faire » commente, remonté, Didier Louvain, 46 ans.
Le ministère de l’Éducation Nationale se veut néanmoins rassurant : chaque ventilateur devra toujours passer un concours afin de savoir dans quelle classe il sera affecté. Les plus bruyants seront attribués aux classes de SEGPA, les modèles oscillants en primaire pour « conserver l’attention des enfants jusqu’à l’heure du goûter ». Quant aux modèles particulièrement délabrés, ils seront réservés aux classes de 3ème Techno afin que leurs pièces puissent être récupérées pour fabriquer un porte-clés lumineux ou un perchoir à oiseaux grâce à des tutos Youtube.
Crédits photo : GettyImages.
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