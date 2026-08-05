Après avoir perdu une partie de sa fortune, Elon Musk contraint de dormir dans sa Tesla

« C’est une mauvaise passe, mais j’espère rebondir », a expliqué l’homme d’affaires qui estime que cette situation lui a appris l’humilité et que la vie peut parfois être très éprouvante. « Les premières nuits ont été très difficiles mais j’ai pu compter sur la solidarité de mes employés qui, spontanément, se sont relayés pour me chanter des comptines chaque soir et me faire un bilan des derniers cours de la Bourse », dit-il ému, dans un t-shirt élimé, sale, de la toute nouvelle collection de Kanye West acheté 1200 dollars.

Mal rasé, la démarche difficile, fuyant le regard des passants, Elon Musk tente cependant de garder la face malgré tout. « J’ai été très touché par les messages de solidarité sur mon réseau social. Mon ami Donald m’a proposé de retravailler avec lui. Ma nouvelle amie Marine Le Pen m’a proposé de me loger en France. C’est très émouvant, ça permet de tenir le coup. » Puis il jette un regard dans le miroir de sa salle de bain. « Je suis encore jeune, je peux encore retrouver du travail…»

Sera-t-il encore l’homme le plus riche du monde encore demain ? Bernard Arnault prendra-t-il sa place au classement ? Elon Musk explique ne pas me projeter pas si loin.

« Je ne sais même pas ce que je vais manger à midi » dit-il avant de fouiller ses poches pour pouvoir racheter une chaîne de restauration rapide.