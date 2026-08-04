La police de Toonville recense sa 175e victime écrasée par un piano 

Le calme habituel de Toonville a été une nouvelle fois brisé ce lundi par la découverte macabre d’un corps à l’angle des rues Chuck Jones et Mel Blanc. Boompy Doompy, un yoyo goguenard portant un chapeau tyrolien et des chaussures de ski, a été retrouvé mort broyé sous un piano de la marque Acme®. Un choc d’une rare violence qui, selon les secours, aurait même entraîné l’apparition de plusieurs oiseaux autour de sa tête avant qu’il ne rende l’âme. “Boompy venait de me demander de lui tenir sa dynamite quelques secondes avant de traverser la rue et de se faire écraser. Y’a pas à dire, ça fait vraiment un choc” commente, un bâton de dynamite à la main, Coco Dingo, un ami, avant d’exploser.

Avec 175 victimes décédées de la même manière en l’espace de 3 heures, la police de Toonville commence sérieusement à soupçonner l’œuvre d’un tueur en série. “Le mode opératoire est toujours le même : une grosse croix rouge peinte sur le sol, un bruit de flutiau à coulisse et la chute mortelle d’un piano droit” raconte le Détective Loupe en charge de l’enquête. “Pour l’instant, nous n’avons trouvé aucun lien entre les victimes, si ce n’est qu’elles étaient toutes originaires de Toonville, à l’exception d’un certain Theodore Valiant originaire de Californie” poursuit-il en consultant son carnet.

Pour retrouver ledit tueur, la police de Toonville ne disposerait que de deux maigres indices : une boîte d’allumettes appartenant au Ink & Paint Club retrouvée sur l’une des scènes de crime ainsi qu’une vague description d’un suspect faite par plusieurs témoins. “D’après les témoignages nous aurions affaire soit à un poulet avec un monocle, soit à une tireuse à bière avec une vareuse, soit à un arabe.” commente le détective Loupe en se grattant la monture.

Une situation préoccupante qui n’est pas la seule à s’être produite à Toonville récemment puisqu’en janvier dernier, ce ne sont pas moins de 846 habitants qui ont perdu tragiquement la vie en recevant une enclume sur la tête.