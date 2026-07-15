Il va aux urgences mais découvre que son urgence est moins urgente que les autres urgences

C’est dans un café du centre-ville que nous rencontrons Mathias Lebrun, encore choqué par la nuit qu’il vient de vivre. Arrivé à 16h10 aux urgences de Montpellier, il n’est reparti qu’à 3h45 du matin. « Je pensais que j’allais attendre 5 ou 10 minutes max, mais on m’a dit qu’il y avait des urgences plus urgentes que mon urgence. J’étais dégoûté » confie cet autoentrepreneur qui se fait du souci sur sa santé. « Depuis quelques jours j’avais une toux grasse, surtout le matin, avec des glaviots verts et tout… Je me suis renseigné sur internet, et j’ai vu que j’allais mourir dans 15 jours, alors je suis allé direct aux urgences. Bon, en fait c’était juste une bronchite. »

C’est là-bas qu’il découvre que des cas graves occupent le personnel soignant : accidentés de la route, blessés qui présentent des hémorragies, victimes d’agressions, comas… les urgences sont en réalité remplies de personnes en danger immédiat. Une mauvaise surprise pour Mathias : « Oui d’accord, il y a des gens qui souffrent mais ça m’a énervé qu’on ne respecte pas mon heure d’arrivée. Un grand brûlé m’est passé devant alors que j’attendais déjà depuis deux heures, j’étais vert ! » Si cette mésaventure lui a beaucoup appris, Mathias jette aujourd’hui un regard amer sur les dérives d’une société qui ne veut plus de lui : « En ce moment, de toute façon, quand on est un homme blanc hétéro qui vient d’une bonne famille, j’ai l’impression qu’on passe en dernier… Bref ».

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