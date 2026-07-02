Canicule – Le gouvernement accepte que les salariés viennent travailler en slip « s’il est bien coupé »

lors qu’une nouvelle vague de chaleur menace le pays, le ministre du Travail a encouragé les chefs d’entreprise à se montrer plus tolérants avec le dresscode de leurs salariés. « Le port du slip est parfaitement compatible avec l’environnement professionnel, dès lors qu’il est bien coupé et porté avec une cravate qui a de l’allure et des mocassins ».

Les salariés ont très vite adopté le nouveau dress code, comme Alexis qui a enfilé son plus beau slip pour venir au bureau. « J’ai pris le seul qui n’avait aucun trou et un élastique encore digne de ce nom », commente fièrement ce chef de projet dans l’évènementiel. Un peu gêné par l’absence de poche, il a fini par trouver une solution en glissant ses stylos, son badge, son téléphone et son portefeuille directement dans son slip.

François, manager, a également adopté le port du slip, en tenant à garder un minimum de prestance lié à son poste. « J’ai opté pour un élégant slip kangourou noir, mais je garde la chemise et la ceinture », insiste-t-il. Une façon de se remémorer avec nostalgie les grandes heures du confinement, pendant lesquelles il a réalisé l’intégralité de ses réunions en visio dans cette tenue, comme tous les Français.

Par mesure de sécurité, les travailleurs du BTP auront aussi le droit de travailler en slip, à condition que celui-ci soit jaune fluo et équipé de petites bandes réfléchissantes.

Crédits photo : Penki Ir Via Pexels.