Des bébés déclarés inconsommables après avoir été décongelés puis recongelés

La plupart des gens n’ignorent pas que recongeler un produit décongelé favorise la prolifération de bactéries et que ceci peut devenir dangereux pour la santé si lesdites bactéries sont pathogènes car elles peuvent provoquer des intoxications alimentaires. Mais ce n’est pas le cas de Franck et Sophie qui ont sorti plusieurs heures leurs deux bébés présents dans le congélateur depuis respectivement 5 et 8 ans, pour officiellement « faire rentrer plusieurs kilos de viande ». Ils ont hélas omis de remettre les bébés pendant de longues heures, les condamnant à être définitivement avariés. « C’est une erreur de débutant » a jugé Véronique Courjault, avant d’ajouter : « Les bébés, on les laisse dans le congélateur, c’est leur place, on ne les sort jamais ».

Le couple plaide la distraction

Comme l’explique le professeur Servon, bactériologiste et professeur à la Faculté de médecine de l’Université Paris-Diderot, « lors d’une congélation, des cristaux de glace se forment dans les aliments et le froid arrête la croissance des bactéries. Si on les sort pendant plusieurs heures avant de les recongeler, ils peuvent contenir 1000 fois plus de bactéries qu’à l’origine. » Fortement mis en cause, le couple nie toute maltraitance. « C’est un simple oubli, ça peut arriver à tout le monde » plaide Sophie. Puis Franck d’ajouter : « Ça ne veut pas dire que nous n’aimons pas nos enfants. Nous sommes mortifiés. »

Ce n’est pas la première fois qu’une bête mésaventure de ce type touche le couple. En 2022, les deux amants avaient oublié de nourrir leur chien avant de l’abandonner sur l’autoroute. Il était mort de sous-nutrition 5 jours plus tard.

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