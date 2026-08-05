Loisirs
Été – 5 nouveaux panneaux à reconnaître sur les plages
Focus sur cinq nouveaux panneaux à retrouver cette année sur les plages et leur signification.
Attention : présence de sable
Une signalisation indispensable qui vise à prévenir les vacanciers d’une éventuelle quantité importante de sable sur la surface de la plage.
Noyade interdite sous peine d’amende
Certaines incivilités gâchent les vacances des autres : se noyer en fait partie. Éclaboussures, nuisances sonores, pollution marine… Stop ! Désormais, chaque nageur surpris à se noyer sur une plage affichant ce panneau se verra sanctionné d’un rappel à la loi et de 175 € d’amende.
Baignade surveillée par la NSA
Une signalétique indiquant que la baignade est étroitement surveillée par l’organisme gouvernemental du Département de la Défense des États-Unis : la NSA. Un système bien rodé puisqu’il utilisera l’intégralité des caméras des smartphones présents sur place, un système multi-dupleix de 26 satellites ainsi que plusieurs centaines de drones furtifs camouflés dans des mouettes.
Risque de tsunami sur 25 mètres
Pour protéger les baigneurs en cas de tsunami localisé, ce panneau permettra d’établir un périmètre clair au sein duquel il sera interdit de se baigner pour cause de vagues mortelles. Décalez-vous plus loin. La plage est grande.
Danger : méduses nazies
Elles sont de retour pour le plus grand malheur des locaux et le plus grand bonheur des touristes allemands : les méduses nazies. Chargés de venin et de haine, ces mollusques gélatineux à bulbe mou n’hésiteront pas une seconde à vous brûler, vous insulter, ou chercher à vous asservir dans la langue de Goethe. Un seul remède : l’urine.
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