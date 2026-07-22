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Donald Trump offre une gamelle en or à Gianni Infantino pour le remercier de ses bons et loyaux services
De retour en Suisse, le président de la FIFA a reçu une magnifique gamelle en or sertie de diamants, de rubis et de saphirs de la part du président américain.
Celle-ci était accompagnée d’un mot écrit de la main de Donald Trump lui-même. « Gianni, merci d’avoir été un incroyable président de la FIFA durant cette Coupe du monde — la plus grande jamais organisée de tous les temps dans l’univers — mais surtout d’avoir été un bon chien-chien à son maî-maître. Tu es un good boy et il y aura toujours une belle niche pour toi à Mar-a-Lago. Couché maintenant », peut-on lire sur un carton accompagné d’un paquet de croquettes frappées de son effigie.
Ce n’est pas la première démonstration d’affection dont fait preuve Donald Trump envers le président de la FIFA. Après l’annulation du carton rouge de Folarin Balogun, Gianni Infantino avait déjà reçu, en guise de remerciement, un traitement antipuces, une laisse gravée à ses initiales ainsi qu’un médaillon sur lequel figurait le numéro de téléphone de Donald Trump au cas où il viendrait à se perdre.
Autant de démonstrations qui témoignent de l’incroyable lien unissant le président de la FIFA à celui des États-Unis. Pour rappel, après s’être égaré à l’issue du match d’ouverture, Gianni Infantino avait traversé des milliers de kilomètres entre Mexico et Washington pour retrouver son maître à la Maison-Blanche, en se fiant uniquement à son odeur.
Crédits photo : DeFodi Images via GettyImages.
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