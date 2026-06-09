Pour donner une image plus moderne de l’Église, Léon XIV demande à être appelé « Léon 6-7 »

« C’était une décision qui coulait de source » nous explique le Saint Père depuis son bureau du Palais de Sixte-Quinte. « De plus en plus de jeunes tournent le dos à l’Église, il fallait donc un geste fort, ou plutôt une dinguerie, une masterclass, pour que ces derniers soient chokbar et se disent “c’est quoi ce poulet ?” chaque fois qu’ils entendent parler de l’Église catholique » nous explique sa Sainteté, baskets Nike compensées au pied et sweatshirt oversized Suprême sur le dos.

Un nouveau positionnement qui séduit, comme en témoignent les réactions dithyrambiques sur les réseaux : « Il finit toutes ses prières par un dab c’est excellent ! Et j’adore qu’il drop le mic après chacun de ses sermons comme un vrai rappeur » s’amuse Fifou38. « Ce que je préfère c’est ses chorés Tik Tok. En plus il follow back ! » se réjouit quant à elle Luludu56.

Fort de cette réussite, le Pape ne compte pas en rester là et parle déjà de rédiger une nouvelle version de la Bible en écriture inclusive, de remplacer la fumée blanche par un immense nuage de ganja et de troquer les hosties pour des chips tortillas saveur paprika dans les églises.

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