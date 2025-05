En l’honneur du nouveau pape, les élèves de Bétharram auront droit à un bol d’eau et des croquettes

C’est un jour que les élèves de Bétharram ne sont pas prêts d’oublier. En effet, l’arrivée du nouveau Saint Père a été l’occasion de fastes sans commune mesure dans l’histoire de l’institution.Fini la miche de pain rassie et l’eau croupie, et place au délicieux velouté d’eau du robinet sur son lit de croquettes Fido, peut-on lire sur le menu du self.

Du côté des pensionnaires, évidemment, on ne boude pas son plaisir. Comme Célestin, élève de 4ᵉ à Bétharram, qui nous a répondu lors d’un cours d’EPS à 3 h du matin éclairé par deux miradors : « On… va… se… régaler ! ». Même son de cloche pour Gontran, qui a validé la démarche d’un pouce en l’air, tout en battant le record du 10 000 mètres du département ; bien aidé, il est vrai, par les deux bergers allemands à sa poursuite.

Après les nombreuses polémiques, François Bayrou a été interrogé pour savoir si ces festivités allaient dans le bon sens. Le Premier ministre a immédiatement saisi la balle au bond :

« Bétha-quoi ? Euh, jamais entendu parler, désolé. En fait je n’ai jamais été vraiment maire de Pau, ni vraiment originaire du Béarn… TAXI ! TAXI ! »