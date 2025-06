Santé : Un nutritionniste recommande de ne jamais manger à jeun

Si vous avez l’habitude de scroller sur les réseaux sociaux, vous êtes certainement déjà tombé sur des vidéos de nutritionnistes expliquant qu’il ne fallait pas consommer de café ou de thé dès le réveil, avant le petit déjeuner. Mais l’Américain James Cohm lui, a une autre théorie : “Au réveil, vous pouvez boire tout ce que vous voulez, ça ne change rien. Par contre, il est totalement contre-productif de manger à jeun. Avant de manger quoi que ce soit, il faut absolument avoir déjà mangé quelque chose avant, sinon, cela peut créer des ballonnements, des troubles digestifs, et même tripler les risques d’AVC ”.

Selon ce nutritionniste, ne consommer aucun aliment lorsque l’on est à jeun, a de nombreuses vertus : “On ne mangeant rien à jeun, vous augmentez drastiquement vos chances de perdre du poids. Et surtout, en répétant cette opération plusieurs jours de suite, cela va libérer de la vitaline, l’hormone de l’instinct de survie qui vous permettra de vous dépasser. C’est utilisé par de nombreux start-uppers pour avoir des journées de 17h de travail, ultra productives.” Mais au-delà de ses bénéfices pour la santé, cette petite habitude a d’autres bienfaits : “L’autre avantage en ne mangeant jamais le ventre vide, c’est que vous allez aussi faire de très belles économies !”.

Un livre bourré de bons conseils

Dans son dernier ouvrage : “Se vider la tête, en se vidant le corps”, le nutritionniste Américain prodigue d’autres précieux conseils : “Une des choses primordiales pour moi, c’est de ne jamais boire quelconque liquide entre 10h et 22h, et encore moins entre 22h et 10h ! Et évidemment, ceux qui disent qu’il faut faire du sport 3 ou 4 fois par semaine sont des charlatans ! Moi je vous conseille de faire du sport 3 ou 4 fois par demie journée !”. Une routine qui peut sembler un peu difficile à suivre au quotidien, mais dont les résultats sont réels d’après le nutritionniste : “Ceux qui suivent mes conseils à la lettre, vivent en moyenne 8 à 10 minutes de plus que la moyenne”.