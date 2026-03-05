Elle entame une formation de coach en développement personnel pour oublier sa propre dépression

“Expliquer aux autres comment aller bien pour oublier qu’on veut se foutre en l’air”. C’est le titre du livre de développement personnel tellement inspirant qui a changé la vie de Coralie, une Clermontoise âgée de 36 ans. Après des années d’errance professionnelle, celle qui a tout d’abord voulu être architecte d’intérieur, chef cuisinière puis wedding planner est fière d’avoir enfin trouvé sa vocation.

Passionnée de bien-être, Coralie souhaite avant tout aider les gens à s’épanouir et à reprendre le contrôle de leur vie. “Ce n’est pas parce que je ne suis pas capable d’appliquer mes conseils à moi-même que je ne peux pas conseiller les autres”, affirme la jeune femme qui souhaite s’appuyer sur ses deux burn-out et sa dépression pour aider ses clients à mieux exploiter leurs ressources sans suivi psychologique, “une méthode qui a fait son temps” selon elle.

Grâce à des week-ends de “réalignement des énergies” facturés 2 500 €, elle espère accompagner les personnes en détresse et les aider à retrouver la paix intérieure. Des stages qui devront être renouvelés tous les trois mois, pour prolonger leurs effets bénéfiques. Serge, qui a formé Coralie, est très fier du parcours de son élève. Lui-même carreleur reconverti en formateur en 2021, il avoue apprendre quotidiennement au contact de son élève. “À la cantine, j’hésitais entre le yaourt à la banane et la salade de fruits, elle m’a dit d’écouter l’enfant qui vivait en moi et m’a facturé son conseil 80 €, c’est du génie”.

En attendant d’ouvrir son cabinet, Coralie poursuit ses lectures inspirantes comme le montre son livre de chevet, “Révéler sa richesse intérieure en 18 séances non remboursées par la Sécu”.

Crédits photo : Andrea Piacquadio via Pexels.