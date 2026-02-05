Santé
Après la SNCF, une maternité inaugure un espace « no kids »
L’espace « no kids » de la SCNF a inspiré une maternité parisienne qui réserve désormais un espace interdit aux enfants dans ses locaux. Reportage.
« On commençait à en avoir marre des cris d’enfants. Nous aussi on a le droit à la tranquillité », s’insurge Pauline, une infirmière de la maternité de Port Royal. « On a déjà des conditions difficiles, un salaire de misère, si en plus on doit gérer un bruit de fond, c’est l’enfer. On est une maternité, pas une école maternelle. »
De nombreux patients ne supportent plus les nuisances sonores des plus jeunes, comme le confie Estelle : « J’ai déjà passé des heures en salle d’accouchement, je ne vais pas en plus supporter les pleurs d’un nouveau-né ! Interdire les enfants des maternités c’est vraiment une excellente idée » lâche-t-elle en posant un casque antibruit sur ses oreilles.
L’idée a fait son chemin et ce sont désormais des crèches et les écoles qui devraient prochainement s’équiper d’espaces « no kids », pour le plus grand bonheur des enseignants. De son côté, la SNCF songe également à des espaces “sans adultes” dans ses trains, pour « épargner aux enfants les bruits de claviers et des conf-call chuchotées qui n’intéressent personne. »
Crédits : BSIP via GettyImages.
Les plus consultés
-
Au delà du PériphériqueIl y a 2 jours
Toulouse – Il se présente aux urgences avec un char Leclerc dans le rectum
-
SociétéIl y a 1 semaine
Arno Klarsfeld propose de coudre un petit symbole sur la veste des OQTF
-
TransportsIl y a 1 semaine
Après les trains sans enfants, la SNCF renonce à lancer les trains sans retard
-
Monde LibreIl y a 1 semaine
Capgemini délocalise son siège social en 1942
-
SociétéIl y a 2 semaines
Scandale – Les Mr. Freeze goût framboise étaient bien remplis de produit pour vitres
-
Monde LibreIl y a 1 semaine
La police de l’immigration déboulonne la Statue de la Liberté et l’expulse vers la France
-
TransportsIl y a 7 jours
76 % des Français favorables à la création de wagons SNCF sans cadres sup en conf’ call
-
Au delà du PériphériqueIl y a 2 semaines
Le dernier médecin qui acceptait de prendre des nouveaux patients meurt percuté par un bus