Après la SNCF, une maternité inaugure un espace « no kids »

« On commençait à en avoir marre des cris d’enfants. Nous aussi on a le droit à la tranquillité », s’insurge Pauline, une infirmière de la maternité de Port Royal. « On a déjà des conditions difficiles, un salaire de misère, si en plus on doit gérer un bruit de fond, c’est l’enfer. On est une maternité, pas une école maternelle. »

De nombreux patients ne supportent plus les nuisances sonores des plus jeunes, comme le confie Estelle : « J’ai déjà passé des heures en salle d’accouchement, je ne vais pas en plus supporter les pleurs d’un nouveau-né ! Interdire les enfants des maternités c’est vraiment une excellente idée » lâche-t-elle en posant un casque antibruit sur ses oreilles.

L’idée a fait son chemin et ce sont désormais des crèches et les écoles qui devraient prochainement s’équiper d’espaces « no kids », pour le plus grand bonheur des enseignants. De son côté, la SNCF songe également à des espaces “sans adultes” dans ses trains, pour « épargner aux enfants les bruits de claviers et des conf-call chuchotées qui n’intéressent personne. »

Crédits : BSIP via GettyImages.