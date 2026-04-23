Le MEDEF propose de déplacer la fête du Travail au 31 février

Patrick Martin, le patron du MEDEF, n’a rien contre la fête du Travail. « Ce jour est important pour les travailleurs, et nous, au MEDEF, nous respectons les travailleurs. Nous avons donc travaillé afin de proposer au gouvernement une solution pour que cette fête du Travail perdure sans mettre l’économie du pays à l’arrêt. Nous sommes tous tombés d’accord pour décaler le 1er mai à la date du 31 février. »

Une fête du MEDEF dans les tuyaux

Selon l’organisation patronale, ce choix de bon sens permettrait de conserver un symbole fort tout en supprimant les effets négatifs d’une journée non travaillée. « Le 31 février est une date idéale, ça ne dérangera vraiment personne, tout le monde sera content et surtout ça ne perturbera aucune chaîne de production. », précise un porte-parole se félicitant d’une mesure innovante et courageuse.

Du côté des syndicats, la réaction ne s’est pas faite attendre. Certains dénoncent une tentative de faire disparaître discrètement la fête du travail, tandis que d’autres s’interrogent sur la possibilité d’organiser des manifestations ce jour-là. En attendant une réponse du gouvernement, le MEDEF affirme déjà travailler sur d’autres idées novatrices, notamment créer la fête du MEDEF le 1er mai où les travailleurs seront invités à travailler gratuitement pour leurs patrons.

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