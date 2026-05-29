Cinq SUV à brûler en cas de victoire en Ligue des champions

Porsche Cayenne Turbo

Véhicule « m’as-tu-vu » essence tout confort. Cela brisera le cœur de Jean-Pierre, PDG de 56 ans, qui continue de « bosser d’arrache-pied » pour transmettre à ses enfants la « valeur travail » avant de leur léguer son entreprise d’imprimerie, son PER, son assurance-vie, ses deux maisons en bord de mer à Saint-Malo et Dinard, ainsi que ses quatre chambres de bonne à Paris qu’il loue 1 000 euros à des étudiants précaires.

SUV Mercedes-Benz GLE

Bolide énergivore de Patrice, chef d’entreprise de 45 ans à la tête de trois restaurants. L’incendie l’empêchera d’aller profiter de la canicule le week-end prochain avec « sa tribu », en écoutant une compilation de Patrick Bruel qu’il comptait chanter à tue-tête « pour emmerder les wokes ». On a presque envie de le brûler même en cas de défaite, non ?

Audi Q3

Best-seller d’Audi au design musclé d’homme « non déconstruit ». Petit bijou de Pierre-Jean, patron de PME de 47 ans, qui n’en revient toujours pas de la « qualité de son digne d’une chaîne hi-fi » et de l’écran tactile sur lequel il appelle sa femme, Catherine, pour lui rappeler d’acheter du pain, tout en rejoignant Christelle, sa maîtresse depuis six ans, à l’Ibis Budget entre midi et deux car « Je suis un homme avant tout, j’ai des besoins ». Le brûler rallumera peut-être la flamme dans son couple ?

BMW X3

Véhicule long et large aux formes athlétiques « comme ce que j’ai dans le slibard », s’exclame son proprio Jérôme, entrepreneur de 34 ans. Il lui manquera dimanche matin son cher SUV électrique « car l’écologie, c’est aussi notre combat chez MiamVert, l’application de livraison éco-responsable que j’ai lancée avec Jean-Chris. On s’engage à ne livrer que des produits frais avec des coursiers sans-papiers qui ont signé notre charte morale : ils promettent de ne jamais accepter d’être expulsés en avion, pour protéger la planète ».

Lamborghini Urus

Véhicule à l’âme hypersportive, moteur V8 bi turbo de 4 litres. Il est conduit par Charles, 25 ans, qui en a hérité de son père, haut gradé. Ne culpabilisez pas lorsque vous l’aurez frappé à coupe de cocktail molotov, car, à chaque démarrage, son pot d’échappement émet plus de fumée nocive qu’un raid aérien. Charles fera moins le fier devant les plus belles boîtes des Champs-Élysées sans son bolide à 395 000 euros. « Le prix de la liberté, comme celle de mon pays. »

Crédits photo : Jetour Georgia via Pexels.