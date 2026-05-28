Après « Trente », le youtubeur SEB annonce « COLO », le documentaire de sa première coloscopie

Des premières discussions entre amis jusqu’à la sortie du bloc opératoire, en passant par les impressions du personnel soignant, le documentaire « COLO » s’annonce déjà très prometteur. Pourtant rien n’est encore signé, et le projet est encore à ses balbutiements. « Chaque chose en son temps… Mais c’est vrai qu’on a déjà plein plein d’idées » déclare SEB, qui ne cache pas être « un peu workaholic » (bourreau de travail NDLR). « J’ai toujours pris de l’avance, fait des projets incroyables, et ma première coloscopie, je veux la faire avant celle des autres youtubeurs. Aujourd’hui on a mobilisé de grosses équipes qui vont suivre ça de près, et on est tous sur les starting-blocks. Dès que je vais avoir des problèmes gastriques, ou des selles un peu étranges, on lancera la prod ».

Suivi par près de 6 millions d’abonnés sur Youtube, son prochain documentaire sera à coup sûr un succès, car sa communauté sera derrière lui. Parmi elle, c’est le proctologue Dr Schneider qui s’est porté volontaire pour le projet : « Je suis SEB depuis ses débuts, j’ai appris plein de choses intéressantes sur le monde de la musique et j’aime bien son attitude, sa façon de raconter. Ce sera un honneur de pratiquer son premier toucher rectal, au moins dans un cadre médical. » La date de sortie de « COLO » n’a pas encore été communiquée, mais déjà plusieurs distributeurs se sont montrés intéressés.

Crédits photo : Marc Piasecki via GettyImages.