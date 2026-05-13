Société
Cinq euphémismes pour parler d’un homme qui assassine ses enfants après une séparation
Alors que les médias français rivalisent de créativité, guide des formulations à privilégier pour éviter d’utiliser les mots « meurtre » et « féminicide ».
Drame familial
Sobre et efficace, l’expression a déjà conquis de nombreux médias. Avec cette expression pudique et volontairement floue, « le but est d’éviter de faire peser la responsabilité sur l’homme seul, et de montrer que la famille tout entière est impactée par ce drame », explique un journaliste du Parisien.
Tragédie
Encore plus vague que le drame familial, le terme “tragédie” élude volontairement l’horreur des faits. Accident de voiture, incendie ou homme qui abat froidement ses deux enfants avant de retourner l’arme contre lui car sa femme a demandé le divorce ? Le mystère reste entier.
Crime passionnel
Très usité jusqu’à la fin des années 2010, le crime passionnel reste encore l’un des péchés mignons des journalistes. « On ressent bien tout l’amour qui a conduit à ce geste désespéré, toute la complexité d’un drame complexe où les torts sont probablement partagés », commente un journaliste de Voici.
Geste désespéré
C’est la fameuse pulsion incontrôlable, l’accès de folie à l’origine du crime passionnel. Ce geste est souvent l’œuvre d’un père et d’un mari aimant et sans histoire, qui aurait tout fait pour sa famille. Y compris l’enterrer sous 2 mètres de chaux au fond du jardin. Mais avait-il le choix ?
Terrible découverte
Trois enfants et leur mère drogués au somnifère et tués à bout portant dans leur sommeil, et un père de famille introuvable : c’est ce que l’on appelle dans le jargon journalistique une terrible découverte auréolée de mystère. Qui a bien pu faire ça ?
Crédits photos : zana pq via Pexels.
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