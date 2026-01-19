Dry January – Un journaliste de CNews tente de tenir un mois sans parler d’islam et échoue au bout de 8 secondes

Pour concurrencer le mois sans alcool, un journaliste de la chaîne CNews a tenté de passer un mois entier sans parler d’islam. Le coup d’envoi a été donné à l’antenne, mais le jeune pigiste a craqué au bout de 8 secondes en disant face caméra : “En plus je me suis pas rasé ce matin, avec 0 gramme d’alcool dans le sang, je ressemble à un imam ! Demain je prends ma carte chez LFI !”. Un terrible échec pour la chaîne, qui témoigne d’une réelle addiction profondément ancrée dans la culture locale.

La figure de proue de CNews, Pascal Praud, nous accorde un entretien à propos de ce Dry January raté : “Personnellement je ne trouve pas ça très fin comme défi. Pardon mais parler d’islam c’est une tradition Française, vouloir arrête pendant un mois, c’est ridicule. L’important c’est de le faire de manière modérée. Comme moi… On n’est pas encore tous des frères musulmans, merde !”

Une nouvelle qui a affecté le chroniqueur récurrent Philippe de Villiers : “Vous savez ce qui me fait le plus de mal ? C’est que ce « janvier sec » – excusez moi d’encore parler français – a été avorté. Qu’un collègue ose sacrifier une vie pour prolonger la sienne, ça me peine profondément. Toutes mes prières vont à sa pauvre âme perdue dans les méandres de l’Enfer”.

Une source proche de Vincent Bolloré nous a confié qu’Elisabeth Levy “fait un dry toute l’année ! Elle n’a pas touché à une goutte d’eau depuis janvier 2004”.