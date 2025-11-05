Jordan Bardella confond encore le Parlement européen et les locaux de CNews

Une nouvelle fois absent de son poste au Parlement européen à Strasbourg, Jordan Bardella a été aperçu au même moment dans les studios de la chaîne CNews situés à Issy-les-Moulineaux. « Une banale erreur » d’après le député européen qui plaide la bonne foi et ne cache pas son désarroi en évoquant son mauvais sens de l’orientation. « Je me perds tout le temps. L’autre jour, je voulais aller chercher un colis à la poste, et bien j’ai fini dans les locaux du JDD ».

Pour justifier son erreur, le député met aussi en avant les similitudes dans les libellés des deux adresses. « CNews est située place du spectacle à Issy-les-Moulineaux alors que le Parlement européen est situé Allée du Printemps à Strasbourg. Avouez que ça porte à confusion » déclare-t-il avant d’entrer dans le studio de Pascal Praud en étant persuadé d’aller dans la permanence du Rassemblement National de Seine-Saint-Denis.

Selon Jordan Bardella, « on ne peut plus faire confiance à la technologie. C’est à n’y rien comprendre », explique-t-il en nous montrant le GPS de son véhicule personnel configuré avec la voix de Marine le Pen et affichant un code « erreur 404 » après avoir tenté d’entrer comme destination l’adresse d’un bar à chicha situé en Essonne.

Crédits : Bloomberg via GettyImages.