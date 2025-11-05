Politique
Jordan Bardella confond encore le Parlement européen et les locaux de CNews
Le député européen affirme avoir été victime d’une erreur de GPS après s’être rendu plusieurs fois cette semaine dans les studios de la chaîne C News alors qu’il devait siéger Parlement européen.
Une nouvelle fois absent de son poste au Parlement européen à Strasbourg, Jordan Bardella a été aperçu au même moment dans les studios de la chaîne CNews situés à Issy-les-Moulineaux. « Une banale erreur » d’après le député européen qui plaide la bonne foi et ne cache pas son désarroi en évoquant son mauvais sens de l’orientation. « Je me perds tout le temps. L’autre jour, je voulais aller chercher un colis à la poste, et bien j’ai fini dans les locaux du JDD ».
Pour justifier son erreur, le député met aussi en avant les similitudes dans les libellés des deux adresses. « CNews est située place du spectacle à Issy-les-Moulineaux alors que le Parlement européen est situé Allée du Printemps à Strasbourg. Avouez que ça porte à confusion » déclare-t-il avant d’entrer dans le studio de Pascal Praud en étant persuadé d’aller dans la permanence du Rassemblement National de Seine-Saint-Denis.
Selon Jordan Bardella, « on ne peut plus faire confiance à la technologie. C’est à n’y rien comprendre », explique-t-il en nous montrant le GPS de son véhicule personnel configuré avec la voix de Marine le Pen et affichant un code « erreur 404 » après avoir tenté d’entrer comme destination l’adresse d’un bar à chicha situé en Essonne.
Crédits : Bloomberg via GettyImages.
