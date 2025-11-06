Sébastien Lecornu a rencontré Nicolas Sarkozy pour le supplier d’échanger leur place

La rencontre devait avoir lieu dans la plus grande confidentialité. Hélas, les pleurs étouffés de Sébastien Lecornu, pendant son entrevue avec Nicolas Sarkozy, ont fini par trahir sa présence. “C’était très confus, explique un surveillant qui a souhaité garder l’anonymat, mais on a quand même pu entendre quelques bribes de leur discussion, notamment “au bout du rouleau”, “pire que l’enfer” et “je regrette tellement”. Des mots prononcés par Sébastien Lecornu, selon cette même source.

Au cours de leur échange, le premier Ministre aurait proposé à l’ex-président d’intervertir leurs places, préférant passer ses journées dans une cellule mal isolée de 11m2 plutôt que d’entendre une nouvelle proposition d’Édouard Philippe pour le budget 2026. Pour le convaincre, il lui aurait promis de lui racheter tous ses biens au prix fort, à savoir sa balayette et ses boîtes de thon ainsi que son édition limitée du Comte de Monte Cristo encore dans son emballage.

Malgré sa proposition alléchante, Nicolas Sarkozy se serait montré totalement insensible aux larmes du locataire de Matignon. L’ex-président a assuré n’avoir jamais été aussi heureux que depuis son incarcération, partageant ses journées entre les réponses aux courriers de ses fans et son nouveau hobby, l’initiation au vaudou sur des poupées à l’effigie de Fabrice Arfi.

Il semblerait que Sébastien Lecornu ne soit pas le premier à proposer à Nicolas Sarkozy d’échanger leurs places : la semaine dernière, l’ex-président aurait reçu la visite du directeur de la sécurité du Louvre.