Après trois saisons, il confirme que sa série met du temps à démarrer

« On m’avait prévenu que ça prenait du temps à se mettre en place mais là je sens que ça ne va pas tarder à décoller », raconte Martin, jeune étudiant de 22 ans, en lançant le 53ème épisode de la série romantique « Les ailes du désir » sobrement intitulé « Brenda perd son rond de serviette. » 49 minutes de platitude tiède pendant lesquelles Martin oscillera entre ennui, douleur et dépression nerveuse avant de cliquer frénétiquement sur « Prochain épisode » dans l’espoir d’apercevoir enfin une ébauche de brouillon de début de péripéties, sans succès.

Créée en 1988, cette série ne comptant pas moins de 28 saisons et 504 épisodes raconte l’histoire tortueuse de la famille Wünschberry, à la tête de l’empire de rabots à bois « Wünschberry » estimé à plus de 30 000 dollars US. Une vie de château qui bascule soudainement dans l’horreur le jour où la mère, Lucie Wünschberry, avoue sur son lit de mort qu’elle s’appelle en réalité Lucile et qu’elle est la descendante d’une lanceuse de couteaux inconnue au bataillon et de Patrice, un homme ayant la particularité pas si étonnante que ça d’être du groupe sanguin B+. Un coup de théâtre mou et peu impactant qui poussera les 70 personnages principaux à se lancer dans une course lente pour retrouver les parents biologiques de Lucie, l’acte de propriété de la ferme de leur oncle Octave ainsi que des scénaristes. Primée au Razzie Awards dans la catégorie « La série qu’on n’aurait jamais dû essayer de commencer pour ne jamais avoir à essayer de la finir », elle est aujourd’hui considérée comme l’une des pires œuvres jamais produites derrière « Un Uber pour Tobrouk » et « Chérie, j’ai rétréci Guy Debord ».

Une série qui met un peu de temps à démarrer donc, mais qui vaut tout de même le coup qu’on s’accroche selon plusieurs internautes, ne serait-ce que pour assister à l’épisode final baptisé « Pas de ravioles pour Jean-Pat » affichant la note excellente de 9.6 sur IMDB. Un final en apothéose qui n’a pas suffi à empêcher Martin de prendre une décision radicale : arrêter de regarder la série si cette dernière ne décolle pas d’ici la saison 22.

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