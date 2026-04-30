“Rejoignez Barcelone depuis Paris pour seulement 19 euros, même en période de crise pétrolière”, annonce la dernière campagne publicitaire de la compagnie Transavia. Mais si l’on regarde de plus près les mentions en bas de l’affiche, on peut y lire : “Temps de trajet estimé : 14 heures en prenant l’autoroute A6. Frais de péage à la charge des passagers.” C’est le seul moyen qu’a trouvé la compagnie aérienne pour maintenir des prix bas, malgré la hausse des prix du kérosène. “Juste pour décoller, un avion de ligne consomme environ 1 000 litres de carburant. Alors qu’en roulant à 110 km/h sur l’autoroute, on peut faire du 15 litres aux 100km en moyenne”, nous explique un représentant de la compagnie aérienne.

Étant donné le temps de trajet, certains critiques reprochent à Transavia de ne rien apporter de plus que le train ou qu’un covoiturage avec BlaBlaCar. Le porte-parole de la compagnie aérienne, quant à lui, maintient que cela reste très différent. “En choisissant notre compagnie aérienne, vous retrouverez tout ce que vous aimez dans les voyages en avion : le besoin d’arriver 3 heures avant le départ, des Snickers à 7 euros et un espace très restreint pour vos jambes.”

Une hausse des prix du carburant qui nécessite d’autres adaptations

Si la compagnie aérienne a été l’une des premières à s’adapter à l’augmentation des prix du carburant, d’autres entreprises devraient suivre. La RATP a déjà annoncé doubler le tarif des tickets de bus pour se rendre à Montmartre, expliquant que rouler en côte nécessitait plus d’essence. Par ailleurs, les transporteurs ne livreront plus vos colis devant votre portail, mais à 1 500 mètres de chez vous, afin d’économiser quelques euros de carburant.

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