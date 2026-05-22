Roland-Garros décalé de deux semaines en raison du beau temps

Initialement prévu dimanche, comme toujours depuis 2006, le tournoi de Roland-Garros sera finalement décalé de deux semaines en raison du beau temps. C’est ce qu’ont annoncé les organisateurs ce matin dans un communiqué. « Les conditions météorologiques exceptionnelles ne nous laissent pas d’autre choix que de reporter l’ensemble des matchs », peut-on y lire notamment. La direction du tournoi justifie cette décision par « le respect des traditions auxquelles tout le monde est très attaché », ajoutant : « Roland-Garros est le seul tournoi à conserver des juges de ligne. On ne va pas renoncer à la pluie, les gens ne comprendraient pas. »

Entre stupeur et compréhension

Du côté des spectateurs, les réactions sont mitigées. Si certains se plaignent du bouleversement de leur planning, d’autres, comme Jean, 75 ans, comprennent parfaitement cette décision : « Je n’ai jamais connu un Roland-Garros sans la pluie, n’y voir que du soleil ne serait pas bon pour mon cœur ! » Une version contestée par Lucien Planchon, historien du tennis : « On a tendance à beaucoup exagérer la réalité des phénomènes pluvieux pendant la quinzaine. Or, il y a 53 ans par exemple, il n’y avait eu que trois orages et 32 averses. » Interrogée par nos confrères, la directrice du tournoi, Amélie Mauresmo, entend bien rester ferme sur cette décision : « A Roland-Garros, il y a des choses, comme la pluie ou les défaites des Français, qui ne se négocient pas. »

Ce n’est pas la première fois qu’un évènement inattendu vient bouleverser le déroulement d’une grande compétition sportive. En 1997, par exemple, le Tour de France avait été annulé après des contrôles anti-dopage uniquement négatifs.