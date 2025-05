Fact-check. Malgré sa retraite, Rafael Nadal peut-il encore gagner Roland-Garros ?

Rafael Nadal peut-il de nouveau remporter Roland-Garros alors qu’il est à la retraite depuis près de huit mois ? Pour l’ancien joueur Gilles Simon, qui a mis fin à sa carrière en 2022, la réponse est « oui, sans hésiter ». Il ajoute : « Le simple fait de le croiser dans les allées de Porte d’Auteuil peut faire abandonner pas mal de joueurs. Je me souviens qu’en 2013, quand Gaël (Monfils ndlr) a su que Nadal n’était pas forfait pour Paris, il est parti deux semaines plus tôt à Bali. » Patrick Mouratoglou, l’ancien entraîneur de Serena Williams, est du même avis : « S’il y a le moindre début de rumeur sur une éventuelle présence de Nadal à Roland, tous ses potentiels adversaires vont commencer à déjouer. Ensuite, de deux choses l’une : ou Nadal bénéficie d’une wild card au dernier moment et il gagne ou alors tout le monde est tellement déstabilisé que n’importe qui peut gagner, même Richard Gasquet. »

Toujours intouchable

Plusieurs anecdotes vont dans le sens de l’analyse de ces deux spécialistes. Lors d’un entraînement récent avec un joueur français dont nous tairons le nom, l’Espagnol a remporté douze jeux d’affilée alors qu’il n’avait pas tapé la balle depuis trois mois et qu’il jouait, privé de matériel, avec une poêle en téflon. Le 3e set a certes été plus accroché (6-1 pour l’Espagnol) mais le vainqueur de Roland-Garros, après avoir brisé sa poêle sur un smash, avait dû utiliser une raquette de badminton sans manche. Trois jours plus tard, il avait également collé 6-2 à un autre Français avec un pied de parasol. Bref, s’il le décidait, rien ne pourrait empêcher Rafael Nadal de remporter un énième Roland-Garros, si ce n’est une balle perdue de Tsonga qui reviendrait s’entraîner Porte d’Auteuil.